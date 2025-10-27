У нас есть подводная лодка у их берегов, – Трамп ответил на угрозы Путина ядерной ракетой

Недавно российский диктатор Владимир Путин похвастался испытаниями "уникальной" ядерной ракеты "Буревестник". Она якобы преодолела 14 тысяч километров и находилась в воздухе около 15 часов.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на такие угрозы главы Кремля во время общения с журналистами на борту Air Force One 27 октября. Об этом сообщает 24 Канал.

Что сказал Трамп об угрозах Путина?

По мнению американского лидера, Путин не должен так говорить и угрожать. Вместо этого он должен закончить войну в Украине, которая "должна была длиться неделю, а теперь длится уже четвертый год".

Они знают, что мы имеем атомную подводную лодку, лучшую в мире, прямо у их побережья. То есть, она не должна пролетать 8000 миль, и они не играют с нами в игры, мы тоже не играем с ними в игры. Мы постоянно испытываем ракеты,

– добавил Трамп.

Трамп ответил на угрозы Путина: видео Белого дома

Испытания ракеты "Буревестник": коротко о главном