Настав час провести президентські вибори в Україні, — Трамп

Дональд Трамп заявив, що в Україні настав час провести президентські вибори. Окрім того, він вважає, що Володимир Зеленський має шанси знову перемогти.

Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю американського президента для Politico від 9 грудня. Господар Білого дому також відзначив нібиту сильнішу переговорну позицію Росії.

Що каже Трамп про вибори в Україні?

Справи йдуть не дуже добре… Думаю, зараз саме час провести вибори. Вони використовують війну, щоб не проводити вибори, але я думаю, у українського народу повинен бути такий вибір,

– сказав Трамп.