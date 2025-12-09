Пришло время провести президентские выборы в Украине, – Трамп

Дональд Трамп заявил, что в Украине пришло время провести президентские выборы. Кроме того, он считает, что Владимир Зеленский имеет шансы снова победить.

Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью американского президента для Politico от 9 декабря. Хозяин Белого дома также отметил якобы более сильную переговорную позицию России.

Смотрите также Новый любимец Трампа и преемник Келлога: кто такой Дэн Дрисколл и действительно ли угрожал Украине

Что говорит Трамп о выборах в Украине?

Журналисты подчеркнули, что в своем новом "вызове Зеленскому", который якобы политически ослаб в Украине из-за коррупционного скандала, Трамп снова призвал провести новые президентские выборы.

Дела идут не очень хорошо... Думаю, сейчас самое время провести выборы. Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но я думаю, у украинского народа должен быть такой выбор,

– сказал Трамп.

В то же время он не знает, кто мог бы победить, но не исключает возможности второй каденции Зеленского. "Знаете, они говорят о демократии, но в какой-то момент это уже не демократия", – добавил американский лидер.

К слову, эти комментарии прозвучали в особенно напряженный момент мирных переговоров. Европейские лидеры выражают все большую обеспокоенность тем, что Трамп может оставить Украину и ее союзников на произвол судьбы. На это политик лишь заметил, что Россия якобы имеет более сильную переговорную позицию.

Интересно! В эксклюзивном интервью 24 Каналу глава Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов отметил, что проведение выборов в Украине во время войны невозможно, поскольку "поднимается экзистенциальный вопрос – существование и выживание".

Что предшествовало заявлению Трампа?