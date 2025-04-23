Настав час рухатися вперед, – Келлог назвав зустріч з українцями у Лондоні "позитивною"

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог назвав зустріч з українською делегацією в Лондоні "позитивною". Він також зазначив, що настав час реалізовувати мирну ініціативу Дональда Трампа.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Кіта Келлога.

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Як Келлог прокоментував переговори у Лондоні

Келлог назвав зустріч з українською делегацією в Лондоні "позитивною" та заявив, що настав час рухатися вперед за директивою Трампа.

"Настав час рухатися вперед за директивою президента Трампа щодо війни між Україною та Росією: зупинити вбивства, досягти миру та поставити Америку на перше місце", – написав спецпредставник президента США з питань України.

Що обговорювали під час перемовин з Келлогом

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що на переговорах українська сторона чітко донесла свою позицію щодо миру та наголосила на необхідності запровадження режим повного та безумовного припинення вогню.

"Висловили сподівання, що це відповідає баченню президента США Дональда Трампа. Я зазначив, що за будь-яких обставин Україна буде захищати свої принципові позиції під час переговорів, оскільки вони становлять основи її суверенітету та територіальної цілісності", – розповів Єрмак.

Також під час зустрічі з Келлогом було досягнуто домовленості продовжувати діалог щодо миру та підтримувати регулярні контакти.

Водночас міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що обговорювалися також гарантії безпеки для України. Крім того, сторони проаналізували можливі сценарії завершення війни та узгодили підходи до майбутніх кроків.