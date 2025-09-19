Російський диктатор не виявляє бажання завершувати війну. Очільник Кремля вірить, що здатен перемогти, а тому не погоджується на мир.

Кіт Келлог впевнений, що у разі перемоги в Україні Володимир Путін атакує країни НАТО. Генерал наголосив, що Росію варто сприймати як експансіоністську державу, передає 24 Канал із посиланням на The Telegraph.

Які регіони України атакуватиме Росія?

Спецпредставник Дональда Трампа наголосив, що очільник Кремля точно спробує захопити усю Донеччину і Луганщину. Наступними його цілями можуть стати Херсонська і Запорізька області, вже частково окуповані.

Але, як показав досвід, він (Путін – 24 Канал) може рухатись лише по кілька метрів – і ціною величезних втрат,

– наголосив генерал.

Також Кіт Келлог порадив українцям мислити стратегічно. За його словами, визнання де-факто окупованих територій російськими не є поразкою. У довгостроковій перспективі ще буде шанс їх повернути.

Що відомо про наступальні плани росіян?