Путіну замало Донбасу: Келлог назвав області, на які зазіхає Росія
- Кіт Келлог вважає, що у разі перемоги в Україні, Путін може атакувати країни НАТО.
- Генерал впевнений, що окупанти спробують захопити увесь Донбас.
- Він назвав регіони, які теж під загрозою.
Російський диктатор не виявляє бажання завершувати війну. Очільник Кремля вірить, що здатен перемогти, а тому не погоджується на мир.
Кіт Келлог впевнений, що у разі перемоги в Україні Володимир Путін атакує країни НАТО. Генерал наголосив, що Росію варто сприймати як експансіоністську державу, передає 24 Канал із посиланням на The Telegraph.
Які регіони України атакуватиме Росія?
Спецпредставник Дональда Трампа наголосив, що очільник Кремля точно спробує захопити усю Донеччину і Луганщину. Наступними його цілями можуть стати Херсонська і Запорізька області, вже частково окуповані.
Але, як показав досвід, він (Путін – 24 Канал) може рухатись лише по кілька метрів – і ціною величезних втрат,
– наголосив генерал.
Також Кіт Келлог порадив українцям мислити стратегічно. За його словами, визнання де-факто окупованих територій російськими не є поразкою. У довгостроковій перспективі ще буде шанс їх повернути.
Що відомо про наступальні плани росіян?
- У Центрі протидії дезінформації назвали 3 ключові напрямки, де росіяни намагаються просуватися: це Куп'янський напрямок, Лиман – Ізюм і Слов'янськ – Краматорськ.
- Також окупанти прагнуть вийти на околиці Запоріжжя, але українські Сили оборони тримають позиції. Раніше головком Сирський зазначав, що завдяки нашим контратакам на Донеччині ворог був змушений відкласти наступ на Запорізькому напрямку та перекидати підрозділи на Схід.
- В Інституті вивчення війни теж помітили перекидання елітних підрозділів з Курщини, Сумщини та Херсонщини на Донеччину. Аналітики зауважили, що це свідчить про те, що ворог зосередиться восени на захопленні Донбасу.
- За даними ЗСУ, російське військове командування поставило нову задачу перед окупантами – захопити кілька міст Донеччини впродовж осені. Йдеться, про Покровськ, Мирноград та Добропілля.