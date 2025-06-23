Бауер пояснив, за яких умов НАТО може не відреагувати миттєво на атаку Росії на Естонію

Реакція НАТО на агресію Росії залежатиме від масштабу атаки. У разі гібридної загрози спершу може бути задіяна стаття про консультацію між державами-членами, а не про колективну оборону.

Голова військового комітету НАТО Роберт Пітер Бауер наголосив, що рішення про відповідь Альянсу не завжди є автоматичним і негайним. За його словами, у разі дрібних провокацій країни-члени НАТО можуть спершу провести консультації. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на німецьку газету Welt.

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Реакція залежатиме від характеру агресії

На питання журналіста, як НАТО відреагує, якщо Росія атакує невелике село в Естонії, Бауер зазначив, що все залежить від ситуації. Якщо йдеться про спроби підпалів, кібератак чи вбивств – це гібридна війна, яку вже веде Росія. У таких випадках застосовують статтю 4, яка передбачає консультації між державами-членами. Якщо ж Росія справді здійснить повномасштабне вторгнення, тоді діятиме стаття 5, що гарантує колективну оборону.

Коментуючи різні позиції країн НАТО, адмірал наголосив, що Будапешт, хоч і має суперечливі політичні кроки, підтримує всі рішення щодо витрат на оборону та колективну безпеку.

В Північноатлантичній раді, коли йдеться про витрати, військові плани та колективну оборону, Угорщина завжди погоджується. Це також стосується Румунії, Словаччини, Туреччини та Сполучених Штатів,

– додав адмірал.

І пояснив, що дискусії про політичні проблеми, зовнішню політику або те, що робить країна всередині, не обов'язково впливають на функціонування НАТО. Саме тому Бауер не бачить загрози спільним цілям.

Спроба контакту з Росією провалилась

Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Роберт Бауер намагався вийти на контакт із російським військовим керівництвом, аби уникнути ескалації. Проте отримав відповідь, що "адресат зайнятий спеціальною операцією". Пізніше росіяни відмовилися від будь-якої комунікації, звинувативши НАТО у розпалюванні конфлікту. За словами адмірала, це унеможливило навіть мінімальні спроби запобігти ненавмисній ескалації.

Щодо заяв Росії про можливе застосування ядерної зброї, адмірал наголосив, що наразі це залишається елементом психологічного тиску. Він зазначив, що Путін не вважає НАТО прямою загрозою. Після вступу Фінляндії до Альянсу Росія не перекинула жодного солдата до нового кордону, довжина якого сягає понад 1300 кілометрів. Це, за словами Бауера, ще одне свідчення того, що Москва не готова до прямої конфронтації.