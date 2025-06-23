Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву заступника начальника ГУР генерал-майора Вадима Скібіцького під час виступу на першому офіційному офлайн-заході Snake Island Institute.

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У ГУР висловилися про розвиток стратегічних партнерств

Вадим Скібіцький нагадав, що Москва вже розпочала реалізацію програми, метою якої є підготувати свою армію до прямого зіткнення з НАТО до 2030 року. Генерал вважає, що український досвід може стати ключовим для стримування та протидії агресії Росії.

Той досвід, який ми сьогодні маємо по сучасному конфлікту, по застосуванню нових технологій, по застосуванню нових видів озброєння, по нових методиках, по тактиці, він на сьогоднішній день неоціненний,

– вважає Скібіцький.

На думку заступника Буданова, інтеграція ветеранів російсько-української війни в цивільно-військову сферу є важливою складовою розвитку стратегічних партнерств. Мовиться як про військову аналітику і консалтинг, так і сфери оборонних технологій.

Як приклад Вадим Скібіцький навів ірано-ізраїльський конфлікт, під час якого Єрусалим перейняв українські підходи до боротьби з дронами-камікадзе.

Представник ГУР вважає, що масштабування та поширення українського досвіду ведення сучасної війни є тим внеском, який Україна здатна запропонувати іншим державам для поглиблення співпраці.

Чим займається Snake Island Institute

Зауважимо, що свою заяву Скібіцький зробив під час заходу Snake Island Institute. Це аналітичний центр, створений для підтримки оборонних спроможностей України, розвитку стратегічної взаємодії зі Сполученими Штатами Америки та ключовими союзниками, а також для впровадження інноваційних підходів у сучасній війні.

Нині Snake Island Institute вперше публічно презентував свою роботу над стратегічним партнерством між Україною та США, і провів круглий стіл. Ключовими є три напрямки – адвокація, аналітика та оборонні технології.

ГО "Snake Island Institute" виникла, тому що ми розуміємо, важливість розбудови стратегічних партнерств як для України, так і для Заходу. Україна зараз активно формує майбутнє оборонної стратегії, співпраці союзників та інновацій на полі бою. Ми безпосередньо співпрацюємо з ключовими стейкхолдерами в Україні та США, щоб зміцнити спроможності, розширити інституційну обізнаність і вибудувати довгострокову інфраструктуру безпеки,

– зазначив Владислав Соболевський, лідер Snake Island Institute.

Під час круглого столу змогли підняти питання колективної безпеки Заходу, зміни форми існування НАТО, ролі Snake Island Institute як актора адвокації через ветеранські мережі, інтеграції DefTech як основи включення України до Західної спільноти, і ролі SII в цьому.