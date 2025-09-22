У НАТО обговорюють ідею збивати російські літаки, які порушують повітряний простір Альянсу. Європа розуміє, що дипломатичні інструменти впливу на Москву вичерпуються.

Всі заходи, від дипломатичних до військових, будуть обговорюватися в рамках НАТО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RMF24.

Чи може НАТО збивати російські літаки?

Міністр оборони Литви Довіле Шакалєне ініціювала дискусію про можливість збиття російських літаків у зоні, контрольованій Альянсом.

Кордон НАТО на північному сході випробовується не безпідставно. Нам потрібно діяти серйозно. P.S. Туреччина подала приклад 10 років тому. І це те, що варто врахувати,

– написала вона у Facebook.

Такий самий заклик пролунав і від президента Чехії Петра Павела. Ідею підтримують польські та німецькі політики.

Європейські та українські чиновники побоюються, що Росія буде просувати свою лінію і далі. Порушення повітряного простору можуть почастішати, вибухатимуть склади боєприпасів, зрештою до країн НАТО будуть заходити невеликі збройні групи Росії.

Зараз йдеться про порушення повітряного простору, незабаром про обстріл окремих цілей, а потім з'являться російські солдати,

– каже Юрген Хардт, політик з Християнських демократів.

Чи може Європа наслідувати турецький приклад?

24 листопада 2015 року на сирійсько-турецькому кордоні, поблизу міста Яйладаги в турецькій провінції Хатай турецькі ВПС збили російський бомбардувальник Су-24М.

Тоді, за даними турецької сторони, літак порушив повітряний простір Туреччини приблизно на 17 секунд. Турецькі військові заявили, що за п'ять хвилин до збиття літака вони видали десять радіопопереджень російським пілотам.

Москва тоді запровадила економічні санкції проти Туреччини, обмежила військову співпрацю та призупинила туризм, а також розгорнула в Сирії сучасні ракетні системи С-400 та посилила супровід літаків.

У середині 2016 року відносини між Росією та Туреччиною почали нормалізовуватися.

Турецький приклад демонструє, що збиття російського літака не обов'язково веде до військової ескалації. Однак варто розуміти, що Москва аж ніяк не хотіла значної конфронтації з Анкарою. Росія є одним з основних постачальників природного газу Туреччини (газопроводи "Блакитний потік", "Турецький потік") та основним партнером у секторі атомної енергетики – російський "Росатом" будує атомну електростанцію «Аккую» в Туреччині. Також Росія закуповує багато турецької сільськогосподарської продукції. Подібні нюанси не стосуються ЄС.

