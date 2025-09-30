Протягом останніх трьох тижнів Росія провела серію "драматичних і зухвалих" випробувань готовності НАТО до самооборони, які Альянс пройшов не зовсім блискуче. Тож тепер його європейські члени розглядають можливість установити ППО над Україною.

Таку ідею можуть обговорити в Копенгагені вже цього тижня. Про це йдеться в матеріалі The Telegraph від 30 вересня, передає 24 Канал.

Як НАТО реагує на загрози Росії?

Головний аналітик з питань закордонних справ The Telegraph Роланд Оліфант пише, що НАТО не пройшло бездоганно останні російські випробування – дрони над Данією, Польщею та Румунією, літаки над Естонією, підозрілі кібератаки на європейські аеропорти.

Він акцентує на тому, що кількість збитих союзниками над Польщею російських безпілотників становила лише мізерну частину від кількості знешкоджених українськими силами цілей.

Росія прагне побудувати те, що називає "новою європейською архітектурою безпеки", переписавши порядок, встановлений після закінчення Холодної війни, аби відновити домінування Москви принаймні на частині континенту,

– вважає журналіст.

Він також зазначає, як можуть діяти європейські члени НАТО, зважаючи на цю загрозу. По-перше, країни нібито повинні усвідомити, що їм доведеться діяти з мінімальною допомогою США.

По-друге, союзники мусять визнати, що їхній вплив на майбутнє континенту прямо пропорційний готовності застосовувати силу та ризикувати. Один із таких варіантів запропонувала група високопоставлених західних політиків і військових.

Чи закриє Альянс небо над Україною?

Йдеться про створення протиповітряного щита над Заходом України для збивання російських ракет і дронів. Окрім того, у перспективі існує можливість розширити його, а фактично безпольотну зону, і на сам Київ.

Зрештою, винищувачі Королівських ВПС (Великої Британії – 24 Канал) перехопили іранські безпілотники та ракети, що прямували до Ізраїлю,

– наголошує аналітик.



Інтегрована зона ППО України / Фото The Telegraph

До слова, оскільки повітряна кампанія Росії ведеться за допомогою засобів дальньої дії, які запускають із глибини повітряного простору країни-агресорки, така операція НАТО не нестиме ризику загибелі російських військовослужбовців. Однак вона продемонструє, що Європа достатньо рішуча, аби відповісти на повітряні вторгнення і взяти на себе відповідний ризик.

Відповідну ідею серед інших цього тижня "безсумнівно" обговорять європейські лідери в Копенгагені.

Важливо, щоб будь-яка позиція, яку вони займуть, була чітким сигналом для Москви,

– підсумував оглядач.

Які провокації Росія влаштувала для НАТО?