Для допомоги Україні: НАТО збере країни з Patriot наступного тижня, – Reuters

Північноатлантичний Альянс має намір зібрати країн-власниць систем Patriot, щоб допомогти Україні. Зустріч може відбутися наступного тижня.

Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву журналістки Reuters Клауди Таніос у соцмережі Х (раніше твітер).

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Що відомо про можливу зустріч країн НАТО?

Країни-союзники невдовзі можуть провести важливу зустрічі щодо посилення української протиповітряної оборони.

За словами журналістки Reuters, обізнане з перебігом переговорів джерело повідомило агентству, що засідання країн-власників систем Patriot і основних донорів України може відбутися вже у середу, 23 липня.

Ініціатором виступає головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО.

Основна мета зустрічі – знайти додаткові батареї Patriot для передачі Україні.

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До слова, у понеділок, 14 липня, американський лідер Дональд Трамп заявив про відправлення в Україну 17 Patriot. Вони нібито можуть прибути дуже скоро.