Геополітика Європа "Це є ознакою відчаю": у НАТО відповіли на ядерні погрози Росії
30 вересня, 16:57
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"Це є ознакою відчаю": у НАТО відповіли на ядерні погрози Росії

Тетяна Бабич

Росія надіслала Північноатлантичному альянсу неофіційний документ щодо нібито загроз для Калінінградської області з боку країн-членів блоку. У відповіді НАТО наголосили на своєму оборонному статусі та рішуче засудили будь-яку ядерну риторику і погрози застосування сили.

Офіційну позицію висловила речниця НАТО Елісон Гарт. За її словами, союзники вже направили Москві чітке роз'яснення.

Що кажуть в НАТО щодо закидів Росії?

"Я можу підтвердити, що Росія надіслала НАТО неофіційний документ (non-paper), і що ми надіслали відповідь, у якій зазначили, що НАТО є оборонним альянсом і жодна наша діяльність чи навчання не становлять ризику для жодної частини Росії", – заявила Елісон Гарт.

Представниця оборонного блоку окремо наголосила на неприпустимості ядерного шантажу з боку Кремля та закликала російську сторону негайно припинити загарбницьку війну.

Ми рішуче засуджуємо погрози застосування сили, включно з будь-якою безвідповідальною ядерною риторикою, 
– додала речниця НАТО.

У Північноатлантичному альянсі підкреслили, що гібридні тактики Кремля є лише "ознакою відчаю" і не змусять союзників відмовитися від підтримки України. 

В організації підсумували, що мають усі необхідні ресурси для захисту кожного сантиметра території країн-членів і залишаються повністю готовими протистояти будь-яким загрозам.

Нагадаємо, усе почалося з того, що Росія надіслала НАТО дипломатичний документ із попередженням про можливість застосування ядерної зброї, якщо Альянс спробує ізолювати Калінінградську область. Москва заявила, що дії НАТО, мовляв, створюють високий ризик прямого збройного зіткнення.

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