Официальную позицию озвучила пресс-секретарь НАТО Элисон Харт. По ее словам, союзники уже направили Москве четкое разъяснение.

Что говорят в НАТО по поводу обвинений России?

"Я могу подтвердить, что Россия направила НАТО неофициальный документ (non-paper), и что мы направили ответ, в котором указали, что НАТО является оборонным альянсом и ни одна наша деятельность или учения не представляют риска для какой-либо части России", – заявила Элисон Харт.

Представительница оборонного блока отдельно подчеркнула недопустимость ядерного шантажа со стороны Кремля и призвала российскую сторону немедленно прекратить захватническую войну.

Мы решительно осуждаем угрозы применения силы, включая любую безответственную ядерную риторику,

– добавила пресс-секретарь НАТО.

В Североатлантическом альянсе подчеркнули, что гибридные тактики Кремля являются лишь "признаком отчаяния" и не заставят союзников отказаться от поддержки Украины.

В организации подытожили, что располагают всеми необходимыми ресурсами для защиты каждого сантиметра территории стран-членов и остаются полностью готовыми противостоять любым угрозам.

Напомним, все началось с того, что Россия направила НАТО дипломатический документ с предупреждением о возможности применения ядерного оружия, если Альянс попытается изолировать Калининградскую область, Москва заявила, что действия НАТО, якобы, создают высокий риск прямого вооруженного столкновения.