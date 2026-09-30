Офіційну позицію висловила речниця НАТО Елісон Гарт. За її словами, союзники вже направили Москві чітке роз'яснення.

Що кажуть в НАТО щодо закидів Росії?

"Я можу підтвердити, що Росія надіслала НАТО неофіційний документ (non-paper), і що ми надіслали відповідь, у якій зазначили, що НАТО є оборонним альянсом і жодна наша діяльність чи навчання не становлять ризику для жодної частини Росії", – заявила Елісон Гарт.

Представниця оборонного блоку окремо наголосила на неприпустимості ядерного шантажу з боку Кремля та закликала російську сторону негайно припинити загарбницьку війну.

Ми рішуче засуджуємо погрози застосування сили, включно з будь-якою безвідповідальною ядерною риторикою,

– додала речниця НАТО.

У Північноатлантичному альянсі підкреслили, що гібридні тактики Кремля є лише "ознакою відчаю" і не змусять союзників відмовитися від підтримки України.

В організації підсумували, що мають усі необхідні ресурси для захисту кожного сантиметра території країн-членів і залишаються повністю готовими протистояти будь-яким загрозам.

Нагадаємо, усе почалося з того, що Росія надіслала НАТО дипломатичний документ із попередженням про можливість застосування ядерної зброї, якщо Альянс спробує ізолювати Калінінградську область. Москва заявила, що дії НАТО, мовляв, створюють високий ризик прямого збройного зіткнення.