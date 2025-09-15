Росія та Білорусь проводять спільні військові навчання "Захід-2025". Журналіст розповів, як це виглядає.

Росія та Білорусь наполягають, що навчання є суто "оборонними". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на SkyNews.

Як виглядають навчання "Захід-2025"?

Над полігоном гули винищувачі, авіація відпрацьовувала удари по умовному противнику, а артилерія розсікала небо трасуючими снарядами.

На горизонті спалахували вогняні кулі, здіймалися грибоподібні хмари, а за мить долинав гучний гуркіт вибухів.

Я спостерігав з безпечного оглядового майданчика разом з іншими представниками міжнародних ЗМІ,

– пише Івор Беннет, кореспондент Sky News.

Проте навіть на такій відстані, за його словами, сила детонацій відчувалася фізично.

Це був четвертий день навчань "Захід-2025", які Росія разом із Білоруссю проводить приблизно раз на чотири роки. Маневри проходили на полігоні біля Борисова, лише за 150 кілометрів від кордону з Литвою.

Москва і Мінськ офіційно називають їх "оборонними" і пояснюють, що відпрацьовують дії у випадку атаки країни-члена НАТО. Водночас створювалося враження, що реальна мета – продемонструвати силу й налякати сусідні держави на східному фланзі Європи.

Попри менший масштаб порівняно з минулими роками, очевидно, що Кремль намагається підкреслити: навіть за значних втрат в Україні він і надалі залишається серйозним гравцем.

Для сусідів Білорусі ситуація виглядає тривожно. Адже саме після навчань "Захід-2021" Росія використала територію країни для вторгнення в Україну. Польща закрила свій кордон і, як і Литва, проводить власні військові навчання.

Серед гостей-спостерігачів були й іноземні військові делегації. Один із високопосадовців із Пакистану, який не захотів назватися, охарактеризував побачене як гарну демонстрацію сучасних технологій війни.

На запитання журналіста, чи варто Польщі непокоїтися, він відповів: "Будучи пакистанцем, я знаю, на що здатний. Тому я не повинен нервувати через те, що хтось інший проводить навчання".

Серед спостерігачів були також представники Угорщини та Туреччини, що виглядає цілком очікувано. Але особливу увагу привернула присутність делегації зі США.

Що відомо про навчання "Захід-2025"?