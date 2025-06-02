Будь сильною, Польщо, – Дуда відреагував на перемогу Навроцького

У Польщі завершився другий тур президентських виборів. Зранку 2 червня стало відомо, що з невеликим відривом опозиційний кандидат Кароль Навроцький переміг Кароль Рафала Тшасковського. Президент Анджей Дуда звернувся до виборців.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пост Дуди в Х.

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Дуда привітав Польщу з обранням нового президента

У другому турі президентських виборів у Польщі переміг Кароль Навроцький. Кандидат отримав 50,89% (10 606 628 голосів), а його суперник Рафал Тшасковський набрав 49,11% (10 237 177 голосів).

Цьогоріч явка поляків на вибори була високою – у другому турі 71,63% виборців прийшли на дільниці.

Чинний президент Анджей Дуда подякував громадянам за рішення та за участь у виборах.

Дякуємо! За участь у президентських виборах. За явку. За виконання громадянського обов'язку. За відповідальність за Польщу. Вітаємо переможця! Будь сильною, Польщо,

– написав Дуда в соцмережах.

Цікаво, що під час оприлюднення останніх екзитполів явним лідером був Навроцький. Більше ніж половина виборців проголосувала за опозиційного кандидата, хоча партія, від якої він балотувався, раніше не мала такої підтримки в Польщі.

До слова, під час другого туру виборів на деяких дільницях фіксувалися порушення. Удень 1 червня поліція зареєструвала 10 злочинів та 232 проступки.