Кароль Навроцький жартома зізнався, що спілкується із духом Юзефа Пілсудського. Темою їхніх розмов часто є росіяни.

В інтерв'ю для Radio Zet на запитання журналіста, чи зустрічав він духа Пілсудського під час прогулянок Бельведерським палацом, Кароль Навроцький відповів ствердно. За словами президента, він щодня спілкується із керівником відродження незалежної Польщі, передає 24 Канал.

Дивіться також "Лукашенко дуже боїться": що криється за заявою диктатора про "війну на всі гроші"

Що розповів Навроцький про бесіди з Пілсудським?

Навроцький заявив, що у нього багато тем для спілкування з Пілсудським. Передусім, це загроза з боку Росії. Політик згадав за війну Польщі та більшовицької Росії у 1920 році та напад на Україну у 2022 році.

Також, за словами президента, він часто розмовляє із духом маршала про парламент.

Навроцький наголосив, що Пілсудський "не змінив своїх поглядів" і зараз був би, "безумовно, корисним" для Польщі.

Довідка: Юзеф Пілсудський – військовий і державний лідер Польщі після Першої світової війни, маршал і політик. Він організував відновлення незалежної Польщі у 1918 році, керував армією під час польсько-більшовицької війни 1919 – 1921 роках та здобув вирішальну перемогу у Варшавській битві 1920 року, яку називають "Дивом на Віслі".



Бельведерський палац у Варшаві був офіційною резиденцією Пілсудського. Саме там він жив і працював як очільник держави.



Варто зауважити, що політика Пілсудського щодо українців була суперечливою. Його уряд проводив політику полонізації українців, закривав українські школи та культурні організації, а українські землі заселяв поляками.

Останні новини з Польщі