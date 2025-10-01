Президент Польши заявил, что разговаривает с духом маршала, который разгромил россиян в 20 веке
- Кароль Навроцкий в шутку заявил, что общается с духом Юзефа Пилсудского.
- С польским маршалом 20 века президент Польши обсуждает угрозы со стороны России.
Кароль Навроцкий в шутку признался, что общается с духом Юзефа Пилсудского. Темой их разговоров часто являются россияне.
В интервью для Radio Zet на вопрос журналиста, встречал ли он духа Пилсудского во время прогулок по Бельведерскому дворцу, Кароль Навроцкий ответил утвердительно. По словам президента, он ежедневно общается с руководителем возрождения независимой Польши, передает 24 Канал.
Что рассказал Навроцкий о беседах с Пилсудским?
Навроцкий заявил, что у него много тем для общения с Пилсудским. Прежде всего, это угроза со стороны России. Политик вспомнил о войне Польши и большевистской России в 1920 году и нападение на Украину в 2022 году.
Также, по словам президента, он часто разговаривает с духом маршала о парламенте.
Навроцкий отметил, что Пилсудский "не изменил своих взглядов" и сейчас был бы, "безусловно, полезным" для Польши.
Справка: Юзеф Пилсудский – военный и государственный лидер Польши после Первой мировой войны, маршал и политик. Он организовал восстановление независимой Польши в 1918 году, руководил армией во время польско-большевистской войны 1919 – 1921 годах и одержал решающую победу в Варшавской битве 1920 года, которую называют "Чудом на Висле".
Бельведерский дворец в Варшаве был официальной резиденцией Пилсудского. Именно там он жил и работал как глава государства.
Стоит заметить, что политика Пилсудского в отношении украинцев была противоречивой. Его правительство проводило политику полонизации украинцев, закрывал украинские школы и культурные организации, а украинские земли заселял поляками.
