Найзручніший за 200 років: політолог пояснив, чому політика Трампа вигідна Росії

Російські пропагандисти почали поширювати наратив про те, що Дональд Трамп нібито став "кульгавою качкою". Проте політика американського лідера залишається найбільш зручною та вигідною для Кремля за останні 200 років.

Відповідну заяву зробив політолог Артем Бронжуков в ефірі 24 Каналу. За його словами, розмови про статус Трампа на російському телебаченні є лише емоціями окремих спікерів, які не впливають на реальні політичні процеси.

Чому ізоляціонізм США грає на руку Кремлю

Експерт наголосив, що очільник Білого дому продовжує реалізовувати політику ізоляціонізму. Такий курс суттєво послаблює європейський континент і створює додаткові виклики для міжнародної безпеки, що цілком влаштовує Москву.

Трамп по своїй суті найбільш зручний американський президент для Російської Федерації. Напевно, що в історії за останні 150 – 200 років, так точно. Тому був би він кульгавою качкою чи ні – це можуть бути лише емоції російських пропагандистів,

– наголосив експерт.

Артем Бронжуков про найзручнішого президента США для Росії: відео

Він також звернув увагу на те, що європейські партнери України наразі переживають період внутрішніх протиріч і не здатні швидко узгодити рішучі кроки. Водночас спроби домовитися на традиційних дипломатичних майданчиках не дадуть сталого результату, доки не зміниться глобальна безпекова система.

Нам треба перебудовувати і європейську, і світову архітектуру безпеки для того, аби закінчити війну. Самі по собі ці пусті розмови в Абу-Дабі, в Женеві, в Стамбулі чи в Анкарі і навіть на полях G20 не принесуть довгострокового миру,

– підкреслив спікер.

Раніше профессор політології Олексій Гарань також зазначав, що главі Білого дому комфортно взаємодіяти з диктаторами, зокрема з Владіміром Путіним, оскільки він переконаний у їхній особистій повазі до нього.