Нетаньягу розповів, що Іран планував робити з ядерною зброєю

13 червня Ізраїль розпочав масштабну військову операцію проти Ірану. Прем'єр країни Нетаньягу пояснив, що його країна була змушена піти на такий крок, оскільки Тегеран наблизився на небезпечну відстань до отримання власної ядерної зброї.

У заяві за 14 червня Беньямін Нетаньягу повідомив, що саме Іран планував робити зі створеною ядерною зброєю, передає 24 Канал.

Дивіться також В Ірані горить найбільше у світі родовище природного газу

Що сказав Нетаньягу

Чиновник наголосив, що іранський режим хоче створити атомну бомбу та передати її своїм проксі-силам. "Це – ядерний тероризм на стероїдах. Це становить загрозу всьому світу", – сказав він.

Довідка: Іран підтримує низку терористичних організацій в регіоні, які воюють проти Ізраїля. Серед них – ХАМАС, "Хезболла" та хусити.

Також прем'єр Ізраїлю анонсував несподівані для керівництва Ірану удари. Він уточнив, що іранську високопосадовці відчули небезпеку і вже пакують валізи.

Окремо Нетаньягу уточнив, що Ізраїль діє за підтримки Дональда Трампа. До слова, видання Axios написало, що Трамп навмисне публічно виступав проти ізраїльських ударів по Ірану, мовляв, ті можуть зірвати його перемовини з Тегераном щодо ядерної програми. Втім, насправді, президент США дав добро Тель-Авіву на операцію проти Ірану. Прикидаючись "миротворцем", він прагнув переконати Іран, що нападу не буде і у такий спосіб не дозволити іранцям з "чорного списку" втекти.