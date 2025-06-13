Приголомшлива і масштабна операція Ізраїлю стала результатом 8 місяців інтенсивної таємної підготовки, передає 24 Канал із посиланням на Axios.

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Що відомо

Ізраїль намагається "усунути" ядерні й балістичні можливості Ірану. Операція триватиме щонайменше кілька днів і може зайняти тижні.

Ідея одночасної атаки на ядерну та ракетну програми Ірану виникла після того, як Іран вдарив по Ізраїлю у жовтні, під час ескалації між країнами.

Мотивацією було як швидке нарощування іранського ракетного арсеналу, так і ослаблення іранської ППО після ізраїльської відповіді.

Ізраїльська армія також повідомила, що розвідка зафіксувала дослідження щодо створення ядерної зброї, які дозволили б Ірану створити бомбу швидше, якби він вирішив це зробити.

Навіть тоді, коли президент Трамп намагався укласти ядерну угоду, Ізраїль готувався до цього удару – збирав розвіддані, переміщував ресурси, проводив навчання.

Сам Трамп неодноразово заявляв, включно за кілька годин до ударів, що він виступає проти нападу, який може зірвати переговори.

Однак через кілька годин після початку атаки ізраїльські чиновники почали інформувати журналістів, що все було погоджено з Вашингтоном.

Двоє ізраїльських чиновників заявили Axios, що Трамп і його команда на публіці нібито виступали проти атаки, але приватно не заперечували. Один із них стверджував: "У нас було чітке зелене світло від США".

Метою було переконати Іран, що напад не наближається, і не дати іранцям з "чорного списку" втекти.

Зауважимо, що вже у перші години атаки Тель-Авів намагався ліквідувати приблизно 25 вчених, які могли знати, як створити ядерну бомбу.

Операція включала не лише авіаудари. За словами офіційних осіб, ізраїльська розвідка "Моссад" проводить диверсійні операції на землі проти ракетних систем і засобів ППО.