Як повідомляють ЗМІ, ізраїльські військово-повітряні сили завдали удару по великому об'єкту з виробництва та зберігання балістичних ракет у Ширазі, передає 24 Канал.

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Шираз під ударом

Шираз – велике місто на південному заході Ірану, столиця провінції Фарс.

Іранські ЗМІ публікують відео диму і повідомляють про звуки вибухів у місті. Також там спостерігаються сильні пожежі після авіаударів Ізраїлю "по ядерних об'єктах та ракетних база".

Над Ширазом піднявся густий чорний дим.

Хмара диму над Ширазом: дивіться відео

Шираз у вогні: дивіться відео

Де Шираз на карті

До слова, вдень в Ірані пролунали нові вибухи. Зазначається, що під атакою перебував аеропорт Тебріз, який розташований на північному заході країни. Вибухи можуть бути пов'язані з ядерним об'єктом біля Тебрізу.