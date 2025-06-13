Про це пише 24 Канал із посиланням на AlHadath та Mehr news.

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Що відомо про вибухи в Ірані

Очевидці повідомляють про вибухи на північному заході Ірану – під атакою аеропорт Тебріз. Над місцем здійнялася хмара диму.

Вибухи в Ірані: дивіться відео Mehr news

Біля Тебрізу, ймовірно, знаходиться ядерний об'єкт. Причини встановлюються.

Кілька хвилин тому у Східному Азербайджані було чути нові вибухи,

– повідомило іранське агентство Fars.

Над місцем події здійнялася хмара диму: дивіться відео очевидців

Нагадаємо, що в ніч проти 13 червня Ізраїль атакував об'єкти Ірану. ВПС Ізраїлю завдавали ударів по десятках цілей в країні. Вони пов’язані з ядерною програмою та іншими військовими об’єктами.

Ізраїльтян попередили, що країна може зазнати потужної ракетної атаки зі сходу – як відповідь від Ірану.