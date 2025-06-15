Нетаньягу заявив, що інформація про план ліквідації аятоли Хаменеї є фейковою

Ізраїль 13 червня розпочав масштабну операцію проти Ірану. Агентство Reuters повідомляло, що президент США Дональд Трамп наклав вето на ізраїльський план вбивства верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Проте прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що ця інформація є фейковою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Нетаньягу для Брета Баєра з Fox News.

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Що сказав Нетаньягу про план ліквідації Хаменеї

Агентство Reuters повідомило про те, що Трамп наклав вето на план убивства Хаменеї. Один із високопосадовців адміністрації США сказав, що іранці не вбили жодного американця та поки цього не станеться, Штати не розглядатимуть навіть варіант атаки на політичне керівництво.

Ізраїльський прем'єр прокоментував цю інформацію та сказав, що "є так багато неправдивих повідомлень про розмови, яких ніколи не було" та додав, що не збирається вдаватися в це.

Але можу вам сказати, що, на мою думку, ми робимо те, що нам потрібно робити, ми зробимо те, що нам потрібно робити. І я думаю, що Сполучені Штати знають, що добре для Сполучених Штатів,

– сказав Нетаньягу.

Він додав, що атаки припиняться, коли Ізраїль "позбавить" Іран ядерного потенціалу. Зауважимо, що ізраїльський радник з національної безпеки Цахі Ханегбі також заперечує дані Reuters та називає їх "фейковими новинами найвищого рівня".