Однако премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что эта информация является фейковой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Нетаньяху для Брета Байера из Fox News.

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Что сказал Нетаньяху о плане ликвидации Хаменеи

Агентство Reuters сообщило о том, что Трамп наложил вето на план убийства Хаменеи. Один из высокопоставленных чиновников администрации США сказал, что иранцы не убили ни одного американца и пока этого не произойдет, Штаты не будут рассматривать даже вариант атаки на политическое руководство.

Израильский премьер прокомментировал эту информацию и сказал, что "есть так много ложных сообщений о разговорах, которых никогда не было" и добавил, что не собирается вдаваться в это.

Но могу вам сказать, что, по моему мнению, мы делаем то, что нам нужно делать, мы сделаем то, что нам нужно делать. И я думаю, что Соединенные Штаты знают, что хорошо для Соединенных Штатов,

– сказал Нетаньяху.

Он добавил, что атаки прекратятся, когда Израиль "лишит" Иран ядерного потенциала. Заметим, что израильский советник по национальной безопасности Цахи Ханегби также отрицает данные Reuters и называет их "фейковыми новостями высокого уровня".