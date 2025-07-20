Через отруєння Нетаньяху попросив перенести суд у справі про корупцію

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу отруївся зіпсованою їжею, у нього діагностували запалення кишківника. Через це він пропустив щотижневе засідання уряду, протягом наступних трьох днів він працюватиме з дому.

Зараз політик отримує внутрішньовенну крапельницю для компенсації зневоднення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Times of Israel.

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Що відомо про отруєння Нетаньяху?

Нетаньягу попросив Єрусалимський окружний суд перенести слухання у справі про корупцію, призначені на 21 та 22 липня. У запиті зазначено, що прем’єр «докладе зусиль», щоб дати свідчення у середу. Суд погодився, однак нагадав, що засідання вже неодноразово переносили.

Нетаньягу є фігурантом одразу трьох кримінальних справ. Вони умовно мають назви "1000", "2000" і "4000".

У справі "1000" йдеться про отримання дорогих подарунків (коштовні сигари, шампанське тощо) від заможних бізнесменів, зокрема від ізраїльсько-американського продюсера Арнона Мілчана, в обмін на політичні послуги чи сприяння їхнім інтересам.

У справі "2000" – про спробу укласти угоду з власником газети Yedioth Ahronoth Ноні Мозесом для отримання позитивного висвітлення. Він пропонував ухвалити закон, що послабив би головного конкурента Yedioth — видання Israel Hayom.

За справою "4000" його підозрюють у лобіюванні інтересів телекомунікаційної компанії Bezeq в обмін на сприятливі публікації на сайті Walla.

Сам Нетаньягу усі звинувачення заперечує, стверджуючи, що їх усі сфабрикували внаслідок політичного перевороту, очолюваного поліцією і державною прокуратурою.