У Фінляндії над ГЕС помітили невідомий дрон, який порушив безполітну зону
- У Фінляндії бачили політ дрона над гідроелектростанцією Валаякоскі.
- Цей інцидент є частиною серії подібних випадків у низці країн НАТО.
У Європі стрімко зростає напруга через підозрілу активність дронів та літаків у повітряному просторі країн НАТО. Черговий інцидент стався у Фінляндії, де ворожий безпілотник літав над місцевою ГЕС.
Про таке інформує фінське видання Yele, передає 24 Канал.
Що відомо про невідомий БпЛА в небі над Фінляндією?
У місті Рованіємі зафіксували несанкціонований політ дрона над гідроелектростанцією Валаякоскі. Подія сталася на минулих вихідних, але про неї стало відомо лише нещодавно.
Зауважте! З початку серпня задля посилення безпеки всі електростанції країни визнали зонами, забороненими для польотів безпілотників.
Попри це випадковий перехожий помітив невідомий апарат над місцевою ГЕС. Чоловік одразу повідомив про це до поліції.
Правоохоронці регіону Лапландії підтвердили факт інциденту, але утрималися від детальних коментарів через процес розслідування.
До слова, цей об'єкт належить енергетичній компанії Kemijoki Oy. Керівник служби надзвичайних ситуацій Юха Кютелахті зазначив, що на станції встановлено систему відеоспостереження, проте камери не зафіксували особу, яка могла керувати дроном.
Провокативні випадки з польотами невідомих дронів у Європі: до чого тут Росія?
- Цей випадок вписується в серію подібних подій в повітряному просторі країн НАТО. Останніми тижнями почастішали повідомлення про невідомі безпілотники.
- Зокрема, у ніч на 26 вересня в Німеччні помітили підозрілі дрони. Міністерка внутрішніх справ Сабіна Зюттерлін-Вак повідомила про активну співпрацю з федеральним урядом і Бундесвером, але деталей щодо кількості чи місця виявлення дронів не надала.
- Повідомлялося й про чергове вторгнення чужих БпЛА на територію військової бази у Швеції, однак військове керівництво наразі не втручається у розслідування справи.
- Крім того, у Франції над військовим табором Мурмельон-ле-Гран у департаменті Марна зафіксували кілька невеликих невійськових безпілотників. Подібні інциденти сталися в Данії, Норвегії, що спричиняло тимчасове закриття повітряного простору та перенаправлення рейсів.
- Розслідування втручання невідомих безпілотників тривають, і хоча прямих доказів причетності Росії немає, керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко та президент України Володимир Зеленський припускають, що Москва може стояти за цими діями, намагаючись порушити авіасполучення, економіку та логістику країн НАТО.
- Водночас президент Фінляндії Александр Стубб висловив скепсис щодо ймовірності масованої атаки дронів на свою країну з боку Росії, подібної до інциденту в Польщі.