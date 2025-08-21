Улюблена газета Дональда Трампа закликала його посилити тиск на Росію. Видання наголосило, що змусити Володимира Путіна до переговорів можна лише економічними методами.

Про це пише 24 Канал з посиланням на New York Post.

Дивіться також По саміті на Алясці залишився неприємний післясмак. Апетит Росії не слабшає

До чого закликають Трампа західні ЗМІ ?

New York Post опублікувала статтю із закликом до Дональда Трампа збільшити тиск на Росію. Газета наголосила, що Кремль фінансує війну завдяки економіці, і лише удар по економіці може змусити Путіна до переговорів.

Обкладинка газети New York Post / Фото NYP

У статті зазначається, що президент США намагається швидко укласти мир і вже провів саміт на Алясці, а за три дні у Білому домі. Водночас Путін нібито затягує процес і відмовляється від зустрічі з президентом України Зеленським.

Автори підрахували, що вже наступними днями після зустрічі Росія вбила 14 цивільних в Україні. Згодом, 18 серпня, випустила 270 дронів і 10 ракет, що стало найбільшою кількістю за серпень. У матеріалі підмітили, що обстріли не вщухають.

Газета також нагадала слова Трампа про прагнення завершити війну, аби "потрапити в рай". На думку NYP, це "благородна мета", але недосяжна без реального тиску на Москву.

На думку видання, російська економіка вже страждає від санкцій, інфляції та витрат на війну, однак цього недостатньо.

Газета закликала США запровадити нові санкції, збільшити тарифи та перекрити торгівлю російською нафтою і мінералами.

Останні заяви Трампа щодо війни та переговорів