Обкладинка улюбленої газети Трампа закликала його тиснути на Путіна
- New York Post закликала Дональда Трампа посилити тиск на Росію економічними методами для примусу Путіна до переговорів.
- У статті підкреслюється, що російська економіка вже страждає від санкцій, але цього недостатньо для припинення війни.
Улюблена газета Дональда Трампа закликала його посилити тиск на Росію. Видання наголосило, що змусити Володимира Путіна до переговорів можна лише економічними методами.
Про це пише 24 Канал з посиланням на New York Post.
Дивіться також По саміті на Алясці залишився неприємний післясмак. Апетит Росії не слабшає
До чого закликають Трампа західні ЗМІ ?
New York Post опублікувала статтю із закликом до Дональда Трампа збільшити тиск на Росію. Газета наголосила, що Кремль фінансує війну завдяки економіці, і лише удар по економіці може змусити Путіна до переговорів.
Обкладинка газети New York Post / Фото NYP
У статті зазначається, що президент США намагається швидко укласти мир і вже провів саміт на Алясці, а за три дні у Білому домі. Водночас Путін нібито затягує процес і відмовляється від зустрічі з президентом України Зеленським.
Автори підрахували, що вже наступними днями після зустрічі Росія вбила 14 цивільних в Україні. Згодом, 18 серпня, випустила 270 дронів і 10 ракет, що стало найбільшою кількістю за серпень. У матеріалі підмітили, що обстріли не вщухають.
Газета також нагадала слова Трампа про прагнення завершити війну, аби "потрапити в рай". На думку NYP, це "благородна мета", але недосяжна без реального тиску на Москву.
На думку видання, російська економіка вже страждає від санкцій, інфляції та витрат на війну, однак цього недостатньо.
Газета закликала США запровадити нові санкції, збільшити тарифи та перекрити торгівлю російською нафтою і мінералами.
Останні заяви Трампа щодо війни та переговорів
- Американський президент заявив, що може змінити підхід до мирних переговорів щодо України. Він додав, що протягом наступних двох тижнів "стане зрозуміло, чи вдасться досягти миру".
- Трамп розкритикував Байдена за заборону на використання американської зброї Україною для ударів по території Росії. За словами чинного президента Сполучених Штатів, це ускладнює досягнення перемоги у війні.
- У дописі на Truth Social Трамп порівняв свою зустріч із Володимиром Путіним із історичними дебатами між Річардом Ніксоном і Микитою Хрущовим.