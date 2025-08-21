Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Дональда Трампа у соцмережі Truth Social.

До теми За 2 тижні ситуація з врегулюванням проясниться, можливо, доведеться змінити тактику, – Трамп

Що стоїть за історичним порівнянням Трампа?

Дональд Трамп опублікував допис із двома світлинами: на першій – його зустріч із Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня, на другій – легендарні кухонні дебати між тодішнім віцепрезидентом США Річардом Ніксоном і головою Ради Міністрів СРСР Микитою Хрущовим у 1959 році.

Таким чином Трамп порівняв свою розмову з Путіним зі знаменитою дискусією Ніксона та Хрущова, натякаючи на її напруженість і емоційність.



Трамп порівняв свою розмову з Путіним з кухонними дебатами Ніксона та Хрущова / Фото з акаунту Дональда Трампа у соцмережі Truth Social

На знімку Трамп пальцем впритул вказує на кремлівського диктатора. Водночас на фото нижче така ж сама ситуація між Ніксоном та Хрущовим.

Що відомо про кухонні дебати Хрущова та Ніксона?



У 1959 році на Американській національній виставці в московському парку "Сокільники" просто біля стенда зразкової кухні відбулася спонтанна дискусія між віцепрезидентом США Річардом Ніксоном та керівником СРСР Микитою Хрущовим. Вони сперечалися про "переваги" капіталізму й комунізму, а Ніксон демонстрував американську побутову техніку як доказ високого рівня життя на Заході.



Дебати проходили в умовах гострого протистояння між двома політичними системами — після запуску радянського супутника у 1957 році та напередодні Карибської кризи 1962-го. Більшість американців визнали перемогу Ніксона, що суттєво підвищило його популярність.



Суперечку зафіксували на кольорову відеоплівку, а світлини з неї стали одним із символів "холодної війни побутовою мовою".

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко наголосив, що момент кухонних дебатів закріпився в історії, як образ того, що американський президент може через силу в дискусії принижувати лідера Радянського Союзу.

Зараз президент США трансформує це в контекст стосунків з Росії. Принаймні, публічно,

– написав Коваленко.

Що говорив Трамп після зустрічі з Путіним?