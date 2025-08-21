Дональд Трамп опубликовал сообщение с двумя фотографиями: на первой – его встреча с Владимиром Путиным на Аляске 15 августа, на второй – легендарные кухонные дебаты между тогдашним вице-президентом США Ричардом Никсоном и председателем Совета Министров СССР Никитой Хрущевым в 1959 году.

Таким образом Трамп сравнил свой разговор с Путиным со знаменитой дискуссией Никсона и Хрущева, намекая на ее напряженность и эмоциональность.



Трамп сравнил свой разговор с Путиным с кухонными дебатами Никсона и Хрущева / Фото с аккаунта Дональда Трампа в соцсети Truth Social

На снимке Трамп пальцем вплотную указывает на кремлевского диктатора. В то же время на фото ниже такая же ситуация между Никсоном и Хрущевым.

Что известно о кухонных дебатах Хрущева и Никсона?



В 1959 году на Американской национальной выставке в московском парке "Сокольники" прямо у стенда образцовой кухни состоялась спонтанная дискуссия между вице-президентом США Ричардом Никсоном и руководителем СССР Никитой Хрущевым. Они спорили о "преимуществах" капитализма и коммунизма, а Никсон демонстрировал американскую бытовую технику как доказательство высокого уровня жизни на Западе.



Дебаты проходили в условиях острого противостояния между двумя политическими системами - после запуска советского спутника в 1957 году и накануне Карибского кризиса 1962-го. Большинство американцев признали победу Никсона, что существенно повысило его популярность.



Спор зафиксировали на цветную видеопленку, а фотографии с нее стали одним из символов "холодной войны на бытовом языке".

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что момент кухонных дебатов закрепился в истории, как образ того, что американский президент может через силу в дискуссии унижать лидера Советского Союза.

Сейчас президент США трансформирует это в контекст отношений с Россией. По крайней мере, публично,

– написал Коваленко.

Что говорил Трамп после встречи с Путиным?