Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Дональда Трампа в соцсети Truth Social.
К теме Через 2 недели ситуация с урегулированием прояснится, возможно, придется изменить тактику, – Трамп
Что стоит за историческим сравнением Трампа?
Дональд Трамп опубликовал сообщение с двумя фотографиями: на первой – его встреча с Владимиром Путиным на Аляске 15 августа, на второй – легендарные кухонные дебаты между тогдашним вице-президентом США Ричардом Никсоном и председателем Совета Министров СССР Никитой Хрущевым в 1959 году.
Таким образом Трамп сравнил свой разговор с Путиным со знаменитой дискуссией Никсона и Хрущева, намекая на ее напряженность и эмоциональность.
Трамп сравнил свой разговор с Путиным с кухонными дебатами Никсона и Хрущева / Фото с аккаунта Дональда Трампа в соцсети Truth Social
На снимке Трамп пальцем вплотную указывает на кремлевского диктатора. В то же время на фото ниже такая же ситуация между Никсоном и Хрущевым.
Что известно о кухонных дебатах Хрущева и Никсона?
В 1959 году на Американской национальной выставке в московском парке "Сокольники" прямо у стенда образцовой кухни состоялась спонтанная дискуссия между вице-президентом США Ричардом Никсоном и руководителем СССР Никитой Хрущевым. Они спорили о "преимуществах" капитализма и коммунизма, а Никсон демонстрировал американскую бытовую технику как доказательство высокого уровня жизни на Западе.
Дебаты проходили в условиях острого противостояния между двумя политическими системами - после запуска советского спутника в 1957 году и накануне Карибского кризиса 1962-го. Большинство американцев признали победу Никсона, что существенно повысило его популярность.
Спор зафиксировали на цветную видеопленку, а фотографии с нее стали одним из символов "холодной войны на бытовом языке".
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что момент кухонных дебатов закрепился в истории, как образ того, что американский президент может через силу в дискуссии унижать лидера Советского Союза.
Сейчас президент США трансформирует это в контекст отношений с Россией. По крайней мере, публично,
– написал Коваленко.
Что говорил Трамп после встречи с Путиным?
Дональд Трамп отметил, что имел разногласия с Владимиром Путиным во время встречи на Аляске 15 августа. Однако какие именно разногласия президент США не уточнил.
- Кроме того, Трамп заявил, что надеется на готовность Владимира Путина завершить войну в Украине. В то же время американский лидер предупредил, что российский президент столкнется с жесткой ситуацией, если не сделает уступки по Украине.
- Интересно, что, говоря о войне в Украине, Дональд Трамп отмечает, что может изменить тактику в отношении переговоров. Однако добавил, что "в течение двух недель мы узнаем", удастся ли достичь мира.