Обложка любимой газеты Трампа призвала его давить на Путина
- New York Post призвала Дональда Трампа усилить давление на Россию экономическими методами для принуждения Путина к переговорам.
- В статье подчеркивается, что российская экономика уже страдает от санкций, но этого недостаточно для прекращения войны.
Любимая газета Дональда Трампа призвала его усилить давление на Россию. Издание отметило, что заставить Владимира Путина к переговорам можно только экономическими методами.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на New York Post.
К чему призывают Трампа западные СМИ?
New York Post опубликовала статью с призывом к Дональду Трампу увеличить давление на Россию. Газета отметила, что Кремль финансирует войну благодаря экономике, и только удар по экономике может заставить Путина к переговорам.
Обложка газеты New York Post / Фото NYP
В статье отмечается, что президент США пытается быстро заключить мир и уже провел саммит на Аляске, а через три дня в Белом доме. В то же время Путин якобы затягивает процесс и отказывается от встречи с президентом Украины Зеленским.
Авторы подсчитали, что уже на следующие дни после встречи Россия убила 14 гражданских в Украине. Впоследствии, 18 августа, выпустила 270 дронов и 10 ракет, что стало наибольшим количеством за август. В материале подметили, что обстрелы не утихают.
Газета также напомнила слова Трампа о стремлении завершить войну, чтобы "попасть в рай". По мнению NYP, это "благородная цель", но недостижима без реального давления на Москву.
По мнению издания, российская экономика уже страдает от санкций, инфляции и расходов на войну, однако этого недостаточно.
Газета призвала США ввести новые санкции, увеличить тарифы и перекрыть торговлю российской нефтью и минералами.
Последние заявления Трампа о войне и переговорах
- Американский президент заявил, что может изменить подход к мирным переговорам по Украине. Он добавил, что в течение следующих двух недель "станет понятно, удастся ли достичь мира".
- Трамп раскритиковал Байдена за запрет на использование американского оружия Украиной для ударов по территории России. По словам действующего президента Соединенных Штатов, это затрудняет достижение победы в войне.
- В заметке на Truth Social Трамп сравнил свою встречу с Владимиром Путиным с историческими дебатами между Ричардом Никсоном и Никитой Хрущевым.