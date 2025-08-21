Любимая газета Дональда Трампа призвала его усилить давление на Россию. Издание отметило, что заставить Владимира Путина к переговорам можно только экономическими методами.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на New York Post.

Смотрите также По саммиту на Аляске осталось неприятное послевкусие. Аппетит России не ослабевает

К чему призывают Трампа западные СМИ?

New York Post опубликовала статью с призывом к Дональду Трампу увеличить давление на Россию. Газета отметила, что Кремль финансирует войну благодаря экономике, и только удар по экономике может заставить Путина к переговорам.

Обложка газеты New York Post / Фото NYP

В статье отмечается, что президент США пытается быстро заключить мир и уже провел саммит на Аляске, а через три дня в Белом доме. В то же время Путин якобы затягивает процесс и отказывается от встречи с президентом Украины Зеленским.

Авторы подсчитали, что уже на следующие дни после встречи Россия убила 14 гражданских в Украине. Впоследствии, 18 августа, выпустила 270 дронов и 10 ракет, что стало наибольшим количеством за август. В материале подметили, что обстрелы не утихают.

Газета также напомнила слова Трампа о стремлении завершить войну, чтобы "попасть в рай". По мнению NYP, это "благородная цель", но недостижима без реального давления на Москву.

По мнению издания, российская экономика уже страдает от санкций, инфляции и расходов на войну, однако этого недостаточно.

Газета призвала США ввести новые санкции, увеличить тарифы и перекрыть торговлю российской нефтью и минералами.

Последние заявления Трампа о войне и переговорах