Незабаром ви знову побачите літаки над Тегераном, – Нетаньяху

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху пригрозив Ірану продовженням операції ЦАХАЛу. За його словами, операції ВПС Ізраїлю над Тегераном продовжаться.

В Ірані вже попереджають про потужну відповідь. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.

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Нетаньяху погрожує Ірану продовженням повітряної операції на його території

Незабаром знову побачите винищувачі ізраїльських ВПС над Тегераном. Ми вдаримо по кожній цілі режиму аятолл,

– заявив Нетаньяху.

Він зазначив, що Ізраїль завдав удару по головному об'єкту збагачення Ірану та націлився на провідну команду вчених, які очолюють ядерний проект.

Те, що іранський режим відчув досі, ніщо в порівнянні з тим, що він побачить найближчими днями,

– додав Нетаньяху.

Президент Ірану заявив, що у разі продовження "агресії Ізраїлю проти ісламської республіки", Тель-Авіву слід очікувати потужної відповіді. Він також похвалився, що Іран нібито збив літаки Ізраїлю, "які вважалися такими, які не можна виявити".