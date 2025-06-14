Незабаром ви знову побачите літаки над Тегераном, – Нетаньяху
- Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив про продовження ізраїльських повітряних операцій над Тегераном, націлених на іранські ядерні об'єкти.
- Іран попереджає про потужну відповідь, заявляючи про збиття ізраїльських літаків, які вважалися невидимими.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху пригрозив Ірану продовженням операції ЦАХАЛу. За його словами, операції ВПС Ізраїлю над Тегераном продовжаться.
В Ірані вже попереджають про потужну відповідь. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.
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Нетаньяху погрожує Ірану продовженням повітряної операції на його території
Незабаром знову побачите винищувачі ізраїльських ВПС над Тегераном. Ми вдаримо по кожній цілі режиму аятолл,
– заявив Нетаньяху.
Він зазначив, що Ізраїль завдав удару по головному об'єкту збагачення Ірану та націлився на провідну команду вчених, які очолюють ядерний проект.
Те, що іранський режим відчув досі, ніщо в порівнянні з тим, що він побачить найближчими днями,
– додав Нетаньяху.
Президент Ірану заявив, що у разі продовження "агресії Ізраїлю проти ісламської республіки", Тель-Авіву слід очікувати потужної відповіді. Він також похвалився, що Іран нібито збив літаки Ізраїлю, "які вважалися такими, які не можна виявити".