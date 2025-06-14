В Иране уже предупреждают о мощном ответе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

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Нетаньяху угрожает Ирану продолжением воздушной операции на его территории

Вскоре снова увидите самолеты над Тегераном, мы ударим по каждой цели режима аятолл,

– заявил Нетаньяху.

Он отметил, что Израиль нанес удар по главному объекту обогащения Ирана и нацелился на ведущую команду ученых, которые возглавляют ядерный проект.

То, что иранский режим почувствовал до сих пор, ничто по сравнению с тем, что он увидит в ближайшие дни,

– добавил Нетаньяху.

Президент Ирана заявил, что в случае продолжения "агрессии Израиля против исламской республики", Тель-Авиву следует ожидать мощного ответа. Он также похвастался, что Иран якобы сбил самолеты Израиля, "которые считались такими, которые нельзя обнаружить".