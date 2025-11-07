Саркозі у в'язниці відмовляється від їжі: близькі занепокоєні його станом
- Ніколя Саркозі, засуджений до 5 років ув'язнення, відмовляється від їжі у тюрмі.
- Він вживає лише йогурти через побоювання отруєння.
Ніколя Саркозі, засуджений до 5 років ув'язнення, майже не їсть у тюрмі. У Ла-Санте він відмовився від будь-яких харчів і вже кілька тижнів їсть лише йогурти.
Колишній президент Франції побоюється, що його можуть отруїти інші в'язні. Про це пише 24 Канал з посиланням на Le Point.
Що відбувається з Саркозі у тюрмі?
За даними французького видання, після прибуття до тюрми 21 жовтня Ніколя Саркозі відмовляється вживати будь-яку їжу, яку приносять до камери.
Оточення колишнього президента стверджує, що він переконаний, що хтось міг "плюнути в пайок чи зробити щось гірше".
Саркозі нібито припускає ворожість з боку інших в'язнів, тому не торкається жодної страви, приготовленої на кухні. Він також не купує продукти у тюремному магазині і не готує сам, бо, мовляв, "навіть не знає, як зварити яйце".
За інформацією ЗМІ, за весь час перебування у Ла-Санте Саркозі вживає лише йогурти, що вже викликає занепокоєння у його близьких.
Суд 10 листопада розглядатиме можливість тимчасового звільнення експрезидента до апеляції. Експерти припускають, що стан здоров'я обговорять окремо в суді.
Чому Саркозі відбуває термін за ґратами?
Колишній президент Франції Ніколя Саркозі відбуває 5 років ув'язнення. Його визнали винним у змові з метою незаконного фінансування президентської кампанії 2007 року лівійськими коштами.
Дорогою до в'язниці Саркозі оприлюднив допис, де назвав себе "невинною людиною". Відомо, що він має намір оскаржити вирок.