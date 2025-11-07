Саркозі у в'язниці відмовляється від їжі: близькі занепокоєні його станом

Ніколя Саркозі, засуджений до 5 років ув'язнення, майже не їсть у тюрмі. У Ла-Санте він відмовився від будь-яких харчів і вже кілька тижнів їсть лише йогурти.

Колишній президент Франції побоюється, що його можуть отруїти інші в'язні. Про це пише 24 Канал з посиланням на Le Point.

Що відбувається з Саркозі у тюрмі?

За даними французького видання, після прибуття до тюрми 21 жовтня Ніколя Саркозі відмовляється вживати будь-яку їжу, яку приносять до камери.

Оточення колишнього президента стверджує, що він переконаний, що хтось міг "плюнути в пайок чи зробити щось гірше".

Саркозі нібито припускає ворожість з боку інших в'язнів, тому не торкається жодної страви, приготовленої на кухні. Він також не купує продукти у тюремному магазині і не готує сам, бо, мовляв, "навіть не знає, як зварити яйце".

За інформацією ЗМІ, за весь час перебування у Ла-Санте Саркозі вживає лише йогурти, що вже викликає занепокоєння у його близьких.

Суд 10 листопада розглядатиме можливість тимчасового звільнення експрезидента до апеляції. Експерти припускають, що стан здоров'я обговорять окремо в суді.

Чому Саркозі відбуває термін за ґратами?