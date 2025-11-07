Саркози в тюрьме отказывается от еды: близкие обеспокоены его состоянием

Николя Саркози, приговоренный к 5 годам заключения, почти не ест в тюрьме. В Ла-Санте он отказался от любой пищи и уже несколько недель ест только йогурты.

Бывший президент Франции опасается, что его могут отравить другие заключенные. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Le Point.

Что происходит с Саркози в тюрьме?

По данным французского издания, по прибытии в тюрьму 21 октября Николя Саркози отказывается употреблять любую пищу, которую приносят в камеру.

Окружение бывшего президента утверждает, что он убежден, что кто-то мог "плюнуть в паек или сделать что-то хуже".

Саркози якобы предполагает враждебность со стороны других заключенных, поэтому не касается ни одного блюда, приготовленного на кухне. Он также не покупает продукты в тюремном магазине и не готовит сам, потому что, мол, "даже не знает, как сварить яйцо".

По информации СМИ, за все время пребывания в Ла-Санте Саркози употребляет только йогурты, что уже вызывает беспокойство у его близких.

Суд 10 ноября будет рассматривать возможность временного освобождения экс-президента до апелляции. Эксперты предполагают, что состояние здоровья обсудят отдельно в суде.

Почему Саркози отбывает срок за решеткой?