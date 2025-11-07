Бывший президент Франции опасается, что его могут отравить другие заключенные. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Le Point.
Что происходит с Саркози в тюрьме?
По данным французского издания, по прибытии в тюрьму 21 октября Николя Саркози отказывается употреблять любую пищу, которую приносят в камеру.
Окружение бывшего президента утверждает, что он убежден, что кто-то мог "плюнуть в паек или сделать что-то хуже".
Саркози якобы предполагает враждебность со стороны других заключенных, поэтому не касается ни одного блюда, приготовленного на кухне. Он также не покупает продукты в тюремном магазине и не готовит сам, потому что, мол, "даже не знает, как сварить яйцо".
По информации СМИ, за все время пребывания в Ла-Санте Саркози употребляет только йогурты, что уже вызывает беспокойство у его близких.
Суд 10 ноября будет рассматривать возможность временного освобождения экс-президента до апелляции. Эксперты предполагают, что состояние здоровья обсудят отдельно в суде.
Почему Саркози отбывает срок за решеткой?
Бывший президент Франции Николя Саркози отбывает 5 лет заключения. Его признали виновным в сговоре с целью незаконного финансирования президентской кампании 2007 года ливийскими средствами.
По дороге в тюрьму Саркози обнародовал сообщение, где назвал себя "невиновным человеком". Известно, что он намерен обжаловать приговор.