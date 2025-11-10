Засудили на 5 років, а звільнили через 20 днів: Саркозі вийшов із в'язниці зі своєрідною умовою
- Ніколя Саркозі звільнили з паризької в'язниці через 20 днів ув'язнення під судовий нагляд з певними обмеженнями на контакти.
- Саркозі засуджено на 5 років за злочинну змову у схемі фінансування виборчої кампанії, але його звільнення супроводжують заборони на контакти з певними особами та заборона виїзду за межі країни.
Ніколя Саркозі звільнять із паризької в'язниці після трьох тижнів досудового ув'язнення, однак лише до розгляду апеляції. Суд ухвалив рішення про його звільнення під судовий нагляд, висунувши певні умови.
Після звільнення з-під варти експрезиденту Франції Ніколя Саркозі заборонено покидати країну та мати будь-який контакт із міністром юстиції Жеральдом Дарманеном, з усіма обвинуваченими та офісом міністра юстиції. Про це пише 24 Канал із посиланням на Le Monde.
Які деталі звільнення з-під варти Саркозі наразі відомі?
Після 20 днів ув'язнення у паризькій в'язниці Ла-Санте, Ніколя Саркозі буде звільнено – таке рішення ухвалив суд 10 листопада. Колишній президент перебуватиме під судовим наглядом відповідно до позиції прокурора.
За інформацією видання, наприкінці жовтня міністр юстиції Жеральд Дарманен відвідав Саркозі у в'язниці, однак ця зустріч викликала обурення серед магістратів. Головний прокурор Франції Ремі Хейц розцінив цю зустріч як "ризик перешкоджання упередженості" та "підрив незалежності магістратів".
Водночас паризький суд заборонив експрезиденту Франції мати контакти з міністром після звільнення з-під варти. Крім того, суд обмежив спілкування Саркозі ще з низкою осіб, зокрема з усіма обвинуваченими та офісом міністра юстиції. Також колишній президент не може виїжджати за межі країни.
Саркозі виступив на слуханні щодо свого звільнення та заявив, що перебування під вартою стало для нього неабияким випробуванням.
Це тяжко, дуже тяжко. Це залишає свій слід на кожному ув'язненому, тому що це зовсім вимотує. Я усвідомлюю, наскільки серйозні звинувачення на мою адресу, але три тижні у Санті не змінять мого стосунку,
– додав він.
Також він висловив подяку персоналу установи за "виняткову людяність", зазначивши, що саме завдяки їм "цей кошмар став трохи стерпним".
Що відомо про кримінальні справи Саркозі?
Президент Франції Ніколя Саркозі 21 жовтня на власному авто прибув до паризької в'язниці Ла-Санте на півдні Парижа, щоб почати відбування свого терміну ув'язнення.
Саркозі засуджено на 5 років за злочинну змову у схемі фінансування його виборчої кампанії у 2007 році коштами з Лівії в обмін на дипломатичні послуги.
Крім того, Ніколя Саркозі звинувачували у корупції та торгівлі впливом. Йому призначено три роки тюремного ув’язнення, з яких два роки умовно, а один рік замінено на домашній арешт з електронним браслетом.