Осудили на 5 лет, а освободили через 20 дней: Саркози вышел из тюрьмы со своеобразным условием
- Николя Саркози освободили из парижской тюрьмы через 20 дней заключения под судебный надзор с определенными ограничениями на контакты.
- Саркози осужден на 5 лет за преступный сговор в схеме финансирования избирательной кампании, но его освобождение сопровождают запреты на контакты с определенными лицами и запрет выезда за пределы страны.
Николя Саркози освободят из парижской тюрьмы после трех недель досудебного заключения, однако только до рассмотрения апелляции. Суд принял решение о его освобождении под судебный надзор, выдвинув определенные условия.
После освобождения из-под стражи экс-президенту Франции Николя Саркози запрещено покидать страну и иметь любой контакт с министром юстиции Жеральдом Дарманеном, со всеми обвиняемыми и офисом министра юстиции. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Le Monde.
Какие детали освобождения из-под стражи Саркози пока известны?
После 20 дней заключения в парижской тюрьме Ла-Санте, Николя Саркози будет освобожден – такое решение принял суд 10 ноября. Бывший президент будет находиться под судебным надзором в соответствии с позицией прокурора.
По информации издания, в конце октября министр юстиции Жеральд Дарманен посетил Саркози в тюрьме, однако эта встреча вызвала возмущение среди магистратов. Главный прокурор Франции Реми Хейц расценил эту встречу как "риск препятствования предвзятости" и "подрыв независимости магистратов".
В то же время парижский суд запретил экс-президенту Франции иметь контакты с министром после освобождения из-под стражи. Кроме того, суд ограничил общение Саркози еще с рядом лиц, в частности со всеми обвиняемыми и офисом министра юстиции. Также бывший президент не может выезжать за пределы страны.
Саркози выступил на слушании по своему освобождению и заявил, что пребывание под стражей стало для него большим испытанием.
Это тяжело, очень тяжело. Это оставляет свой след на каждом заключенном, потому что это совсем выматывает. Я осознаю, насколько серьезны обвинения в мой адрес, но три недели в Санте не изменят моего отношения,
– добавил он.
Также он выразил благодарность персоналу учреждения за "исключительную человечность", отметив, что именно благодаря им "этот кошмар стал немного сносным".
Что известно об уголовных делах Саркози?
Президент Франции Николя Саркози 21 октября на собственном авто прибыл в парижскую тюрьму Ла-Санте на юге Парижа, чтобы начать отбывать свой срок заключения.
Саркози осужден на 5 лет за преступный сговор в схеме финансирования его избирательной кампании в 2007 году средствами из Ливии в обмен на дипломатические услуги.
Кроме того, Николя Саркози обвиняли в коррупции и торговле влиянием. Ему назначено три года тюремного заключения, из которых два года условно, а один год заменен на домашний арест с электронным браслетом.