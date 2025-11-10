После освобождения из-под стражи экс-президенту Франции Николя Саркози запрещено покидать страну и иметь любой контакт с министром юстиции Жеральдом Дарманеном, со всеми обвиняемыми и офисом министра юстиции. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Le Monde.

Какие детали освобождения из-под стражи Саркози пока известны?

После 20 дней заключения в парижской тюрьме Ла-Санте, Николя Саркози будет освобожден – такое решение принял суд 10 ноября. Бывший президент будет находиться под судебным надзором в соответствии с позицией прокурора.

По информации издания, в конце октября министр юстиции Жеральд Дарманен посетил Саркози в тюрьме, однако эта встреча вызвала возмущение среди магистратов. Главный прокурор Франции Реми Хейц расценил эту встречу как "риск препятствования предвзятости" и "подрыв независимости магистратов".

В то же время парижский суд запретил экс-президенту Франции иметь контакты с министром после освобождения из-под стражи. Кроме того, суд ограничил общение Саркози еще с рядом лиц, в частности со всеми обвиняемыми и офисом министра юстиции. Также бывший президент не может выезжать за пределы страны.

Саркози выступил на слушании по своему освобождению и заявил, что пребывание под стражей стало для него большим испытанием.

Это тяжело, очень тяжело. Это оставляет свой след на каждом заключенном, потому что это совсем выматывает. Я осознаю, насколько серьезны обвинения в мой адрес, но три недели в Санте не изменят моего отношения,

– добавил он.

Также он выразил благодарность персоналу учреждения за "исключительную человечность", отметив, что именно благодаря им "этот кошмар стал немного сносным".

Что известно об уголовных делах Саркози?