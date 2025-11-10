Після звільнення з-під варти експрезиденту Франції Ніколя Саркозі заборонено покидати країну та мати будь-який контакт із міністром юстиції Жеральдом Дарманеном, з усіма обвинуваченими та офісом міністра юстиції. Про це пише 24 Канал із посиланням на Le Monde.

Дивіться також Саркозі у в'язниці відмовляється від їжі: близькі занепокоєні його станом

Які деталі звільнення з-під варти Саркозі наразі відомі?

Після 20 днів ув'язнення у паризькій в'язниці Ла-Санте, Ніколя Саркозі буде звільнено – таке рішення ухвалив суд 10 листопада. Колишній президент перебуватиме під судовим наглядом відповідно до позиції прокурора.

За інформацією видання, наприкінці жовтня міністр юстиції Жеральд Дарманен відвідав Саркозі у в'язниці, однак ця зустріч викликала обурення серед магістратів. Головний прокурор Франції Ремі Хейц розцінив цю зустріч як "ризик перешкоджання упередженості" та "підрив незалежності магістратів".

Водночас паризький суд заборонив експрезиденту Франції мати контакти з міністром після звільнення з-під варти. Крім того, суд обмежив спілкування Саркозі ще з низкою осіб, зокрема з усіма обвинуваченими та офісом міністра юстиції. Також колишній президент не може виїжджати за межі країни.

Саркозі виступив на слуханні щодо свого звільнення та заявив, що перебування під вартою стало для нього неабияким випробуванням.

Це тяжко, дуже тяжко. Це залишає свій слід на кожному ув'язненому, тому що це зовсім вимотує. Я усвідомлюю, наскільки серйозні звинувачення на мою адресу, але три тижні у Санті не змінять мого стосунку,

– додав він.

Також він висловив подяку персоналу установи за "виняткову людяність", зазначивши, що саме завдяки їм "цей кошмар став трохи стерпним".

Що відомо про кримінальні справи Саркозі?