Нікушор Дан – офіційно президент Румунії: він склав присягу

Проєвропейський Нікушор Дан офіційно обійняв посаду президента Румунії. Він склав присягу, церемонія інавгурації відбулася у понеділок, 26 травня.

. Він склав присягу на пленарному засіданні парламенту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Digi24.

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Що відомо про інавгурацію Нікушора Дана

Нікушор Дан склав присягу, поклавши праву руку на Біблію і Конституцію. Під час своєї промови він заявив, що буде "президентом, відкритим до голосу суспільства".

Присягаю присвятити всі свої сили й уміння духовному та матеріальному процвітанню румунського народу, поважати Конституцію і закони країни, захищати демократію, основні права і свободи громадян, суверенітет, незалежність, єдність і територіальну цілісність Румунії. Хай допоможе мені Бог,

– заявив він.

Після складання присяги відбулася церемонія передачі мандата. За даними видання, вона тривала приблизно 20 хвилин. Тимчасовий виконувач обов'язків президента Іліє Боложан передав символи влади новообраному лідеру.

Нагадаємо, Нікушор Дан – проєвропейський кандидат, який також прихильний і до України. Він виступає за розміщення додаткових сил НАТО в регіоні, а також підтримує курс чинної влади на збереження допомоги Україні.