Через побоювання нападу з боку Росії: Німеччина планує збільшити кількість бомбосховищ

Німеччина розробляє плани щодо швидкого розширення своєї мережі бомбостійких бункерів та сховищ. Це пов'язано з побоюваннями, що через кілька років Росія може скоїти напад.

Про це заявив голова Федерального управління цивільного захисту Німеччини Ральф Тіслер, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Німеччина планує збільшити кількість бункерів

Тіслер заявив, що Німеччина повинна усвідомити реальність майбутнього конфлікту з Росією. За його словами, у своєму нинішньому стані вона недостатньо до нього підготовлена.

Довгий час у Німеччині поширилася думка, що війна – це не той сценарій, до якого нам потрібно готуватися. Це змінилося,

– сказав посадовець.

Тому він закликає до загальнонаціональних зусиль, спрямованих на визначення місць розташувань тунелів, станцій метро, ​​підземних гаражів, автостоянок та підвалів громадських будівель, які можна перетворити на сховища. Це дозволить швидко створити укриття для 1 мільйона людей. За його словами, цього літа управління цивільного захисту представить комплексний план.

Тіслер вказав, що зараз Німеччина у гонитві з часом, тому не можна покладатися виключно на будівництво нових бункерів. За його словами, планування та будівництво нових укриттів займе багато часу та буде дуже витратним. Тому, як він зауважив, варто розглянути вже існуючі споруди.

З приблизно 2000 бункерів та захисних укриттів у Німеччині, що залишилися з часів Холодної війни, лише близько 580 перебувають у робочому стані, і більшість потребує багатомільйонної реконструкції. Однак вони можуть розмістити близько 480 тисяч людей, а це лише 0,5% населення Німеччини.