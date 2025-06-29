У Німеччині розпочнуть збирати докази, щоб заборонити проросійську партію "АдН"

Соціал-демократична партія Німеччини планує підняти питання щодо заборони проросійської партії "Альтернатива для Німеччини". Збирати докази неконституційності ультраправої партії буде федерально-земельна робоча група.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Deutsche Welle.

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У Німеччини виступили проти проросійської партії

На з'їзді СДПН було вирішено готувати заборону роботи партії "Альтернатива для Німеччини". Вважається, що ця політсила нібито є правоекстремістською. Агентство внутрішньої розвідки Німеччини також визнало партію екстремістською організацією, що дозволяє розширене спостереження за її діяльністю. Партія СДПН розпочала шукати докази, аби звинувачення не були безпідставними, але до заборони скептично ставляться консерватори.

Спеціально створена група наразі збирає матеріали. Якщо їх буде достатньо, то клопотання про заборону "АдН" негайно передадуть до Федерального конституційного суду.

Водночас, навіть якщо роботу партії припинять, це "в жодному разі не може замінити політичну дискусію про ідеї" радикальної партії. Аби не порушувати правила, група повинна розробити концепцію протидії проросійській політиці, аби повернути виборців, які її підтримали.

Про те, що така ідея, можливо, не втілиться в життя, вважають в блоці ХДС/ХСС. Парламентський секретар консерваторів Штеффен Більґер заявив, що наразі є мало інформації, аби можна було заборонити АдН, а також вказав на "високі юридичні бар'єри".

Як і СДПН, ми хочемо повернути якомога більше з десяти мільйонів виборців "АдН" до політичного центру шляхом розв'язання конкретних проблем,

– сказав парламентський секретар консерваторів Штеффен Більґер.

Усі подальші деталі мають обговорити всередині коаліції. Також посадовець вважає, що з представниками "АдН" потрібно провести політичні дебати.