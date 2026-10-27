"Москва має чітко усвідомлювати": як німецький елітний спецназ готується до можливої війни

Німецький елітний спецназ KSK повністю змінив тактику та розпочав підготовку до можливого воєнного зіткнення з Росією. Замість триденних спецоперацій бійці готуються до тривалих дій у польових умовах.

Про зміну програми вишколу повідомив командир підрозділу Андреас Кюне в інтерв'ю BILD. За його словами, військовослужбовці цілком конкретно орієнтуються на противника в особі Росії та готуються до тривалого перебування на фронті.

Як проходить підготовка KSK

Спецпризначенці відпрацьовують протидію ворогу, який має на озброєнні танки, артилерію, безпілотники та засоби радіоелектронної боротьби. Окрему увагу під час тренувань приділяють операціям за екстремально низьких температур, які притаманні східному флангу НАТО.

За словами Кюне, раніше операції зазвичай планувалися на 3 дні, після чого бійці поверталися на базу, де можна було поїсти, прийняти душ, випрати речі. Але у війні проти Росії про такі зручності доведеться забути.

"Нам доведеться діяти в польових умовах значно довше. Можливо, навіть невизначено довго", – сказав Кюне.

У разі реальної загрози бійці вирушать у дорогу задовго до того, як рушать перші німецькі танки.

"Коли 45-та танкова бригада в Литві заведе двигуни за сигналом тривоги, ми вже плануємо завершити своє завдання. Протягом чотирьох годин ми вилетимо зі Штутгарта, маючи при собі все необхідне", – передає Bild, додаючи, що у Москві мають чітко усвідомлювати, на що здатний цей підрозділ.

Підрозділ KSK базується в казармах Цеппеліна в місті Кальв поблизу Штутгарта та налічує близько 1500 осіб.

Проте безпосередньо бойовий склад становить лише третину військових, а решта є адміністративним персоналом. Відбір до спецназу залишається суворим, адже його успішно проходять лише близько 15% кандидатів.

З 1996 року Німеччина залучає KSK до виконання завдань, що виходять за межі можливостей звичайних військових підрозділів: звільнення заручників, полювання на терористів, евакуація людей із кризових зон, а також ведення розвідки глибоко в тилу ворога.

Але та епоха минула і з'явився новий супротивник.

Ми зосереджуємо свою увагу саме на Росії як на потенційному супротивнику,

– зазначив командир KSK Андреас Кюне.

Раніше європейські країни вже розпочали підготовку до можливих військових викликів. Зокрема, у Латвії стартували наймасштабніші навчання НАТО за участі 3000 військових та 1000 одиниць техніки.

А у Польщі військові НАТО планують відпрацювати сценарій розгортання військ на випадок припинення бойових дій в Україні.