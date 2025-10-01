Дональд Трамп переконаний: якщо він не отримає Нобелівську премію миру після завершення кількох міжнародних воєнних конфліктів, це стане "особистою образою для США".

Президент США Дональд Трамп заявив, що відмова вручити йому Нобелівську премію миру за вирішення семи воєнних конфліктів стане для Америки образою. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Hill.

Дивіться також "Інакше Ізраїль зробить, що повинен": Трамп заявив, що ХАМАС має 3 – 4 дні на реакцію щодо угоди

Які війни насправді завершив Трамп?

Трамп наголошує, що він допоміг покласти край семи міжнародним конфліктам. Серед них – Вірменія та Азербайджан, Індія та Пакистан, Ізраїль та Іран, а також низка протистоянь у Південно-Східній Азії.

Зараз американський президент активно працює над припиненням бойових дій між Ізраїлем та ХАМАС у Газі, закликаючи останнього ухвалити запропонований ним мирний план.

В межах свого плану Трамп очолить "раду миру", яка займатиметься управлінням та реконструкцією Гази. Такий документ схвалили міністри закордонних справ Пакистану, Індонезії, Єгипту, Йорданії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Туреччини, Саудівської Аравії та Катару. Проте зазначили, що угоду варто ще допрацювати.

За словами президента, ще одним серйозним для нього дипломатичним випробуванням є вирішення війни в Україні.

Як на Нобелівську премію Трампа реагують лідери країн?

Президент США заручився міжнародною підтримкою у своїй боротьбі за Нобелівську премію.

Він уже номінований Пакистаном, Камбоджею, Ізраїлем та законодавцями-республіканцями завдяки просуванню своєї ролі у переговорах щодо припинення різних глобальних протистоянь.

Білий дім публічно заявляє, що Трампу давно слід було вручити таку премію та наполягає на її отриманні вже в грудні.

Що казав Трамп про припинення війни в Україні?