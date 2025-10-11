Дональд Трамп висловився про Нобелівську премію миру. Він заявив, що не претендував на нагороду, але політична діячка з Венесуели, яка отримала премію, прийняла її на його честь.

Президент США назвав такий вчинок "дуже гарним". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.

Що сказав Трамп про вручення Нобелівської премії миру?

Трамп повідомив, що Марія Мачадо, яка отримала Нобелівську премію миру, зателефонувала йому та сказала, що приймає нагороду на його честь. На її думку, президент США заслуговує на це.

За словами американського лідера, він тоді не сказав "дайте її мені". Однак зазначив, що Мачадо була дуже милою. Він також додав, що допомагав їй на цьому шляху та запевнив, що радий, адже врятував мільйони життів.

Вручення Нобелівської премії миру: коротко про головне