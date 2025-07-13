У світі з'явиться нова держава, але є нюанс: Нова Каледонія і Франція підписали історичну угоду

Франція зробила крок, щоб дати більше самостійності та суверенітету своїй заморській території – Новій Каледонії. Вона фактично стане "державою в державі".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на уряд Франції.

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Що відомо про розширення самостійності Нової Каледонії у Франції?

У суботу, 12 липня, центральна влада Франції та всі політичні сили Нової Каледонії підписали проєкт угоди, яка передбачає розширення суверенітету архіпелагу та нову політичну організацію території.

Цей крок став продовженням рішень, ухвалених під час саміту 2 липня за участі президента Еммануеля Макрона щодо майбутнього статусу Нової Каледонії.

Документ передбачає створення політичної одиниці під назвою "держава Нова Каледонія" у складі Франції – відповідні зміни планують внести до французької конституції. У 2026 році має бути ухвалено основний закон Нової Каледонії, що закріпить засади організації місцевої влади.

Громадяни архіпелагу зможуть мати подвійне громадянство – Нової Каледонії та Франції. Водночас відмова від французького громадянства автоматично тягне за собою втрату й новокаледонського.

Угода також визначає чіткі критерії отримання місцевого громадянства для жителів острова.

У сфері міжнародної політики Нова Каледонія зможе здійснювати дипломатичні контакти в межах міжнародних зобов'язань Франції та з урахуванням її стратегічних інтересів. Париж, своєю чергою, підтримуватиме ширше представництво архіпелагу у міжнародних структурах, але збереже за собою контроль над обороною, безпекою, громадським порядком та судовою системою – у тісній співпраці з місцевою владою.

Окремі положення угоди присвячені економічному розвитку архіпелагу та покращенню соціальної ситуації.

Прем'єр Франсуа Байру назвав підписаний документ історичною угодою та висловив гордість результатами перемовин.

Наступним кроком стане підготовка змін до конституції та відповідного законодавства, аби розпочати реалізацію досягнутих домовленостей.

Нагадаємо, підґрунтям для цього політичного процесу стали масштабні заворушення в Новій Каледонії у травні 2024 року. Вони спалахнули через ініціативу Парижа щодо виборчої реформи, яку корінні жителі – канаки – сприйняли як загрозу своїм прагненням до незалежності.

Під час заворушень загинули 13 людей, включно з двома поліцейськими, ще сотні були поранені. Для стабілізації ситуації Франція відправила на архіпелаг тисячі військових та силовиків.