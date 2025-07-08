Хоча тимчасовий захист пропонує додаткові права, але українці частіше обирають статус шукача притулку. Чому так розповідає 24 Канал з посиланням на La Croix.

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Українці у Франції частіше обирають статус біженця

Згідно з останніми статистичними даними, кількість українців, які шукають притулку у Франції, різко зросла. Лише з 1 січня по 31 травня цього року було подано понад 7 000 заяв на отримання статусу біженця.

Це зростання слідує за значним підйомом у 2024 році, коли до французького Управління у справах біженців та осіб без громадянства (OFPRA) було подано 12 031 заяву про надання притулку.

У період з січня по травень 2025 року попит з боку України зріс на 86,9% порівняно з аналогічним періодом 2024 року,

– зазначає Ofpra.

Чому не тимчасовий захист із більшою кількістю прав, а статус біженця? На таке рішення впливають різні фактори, в тому числі значне скорочення ресурсів, що виділяються на прийом українців у країні.

Оскільки доступність житла зменшується, а проблеми з працевлаштуванням загострюються, багато біженців борються з невпевненістю у своєму майбутньому. Як наслідок, деякі вирішують подати заяву на отримання менш сприятливого статусу біженця, який пропонує перевагу у вигляді посвідки на проживання, що може бути чинною до 10 років, тоді як тимчасовий захист – до 3 років.

Зауважимо, Європейська Рада 13 червня оголосила про продовження тимчасового захисту до 4 березня 2027 року.