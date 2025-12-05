Дні, коли США тримали на своїх плечах світовий порядок, як Атлант, завершилися, – Білий дім
- США опублікували нову стратегію національної безпеки, яка вказує на те, що країна більше не буде гарантом світового порядку.
- США вважають, що їх союзники повинні взяти на себе більшу відповідальність за свої регіони, і готові допомогти країнам, які готові взяти на себе цю відповідальність.
США вважають, що їх союзники здатні самі забезпечувати стабільність у своїх регіонів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відповідний документ Білого дому.
Про що каже нова стратегія нацбезпеки США?
Дні, коли Сполучені Штати підтримували весь світовий порядок, як Атлант, минули. Серед наших численних союзників і партнерів є десятки багатих, розвинених країн, які повинні взяти на себе основну відповідальність за свої регіони та зробити набагато більший внесок у нашу колективну оборону,
– сказано в документі.
Там також зазначено, що Трамп уклав Гаазьке зобов'язання, яке зобов'язує країни НАТО витрачати 5% ВВП на оборону.
США організують "мережу розподілу тагаря". Це, як пояснюють у Білому домі, дозволить США ефективніше протидіяти ворожим впливам, не розпорошуючи свої сили.
Водночас у Білому домі запевнили, що готові допомогти країнам, які готові узяти на себе більшу відповідальність за безпеку у регіонах. Це можуть бути більш сприятливі комерційні угоди, обмін технологіями та закупівлі оборонної продукції.
Про що ще йдеться у новій стратегії нацбезпеки США?
Стратегія національної безпеки США, яку Білий дім оприлюднив у четвер, містить деякі жорстокі слова щодо Європи, натякаючи на її цивілізаційний занепад, і приділяє відносно мало уваги Близькому Сходу та Африці. У ньому надзвичайно сильна увага приділяється Західній півкулі.
У документі зазначається, що "основним інтересом Сполучених Штатів є переговори щодо швидкого припинення бойових дій в Україні" та зменшення ризику конфронтації Росії з іншими країнами Європи.
На думку США, НАТО більше не має сприйматися як "альянс безперервного розширення".
США хочуть запобігти війні в Індо-Тихоокеанському регіоні; при торгівлі з Китаєм фокус буде лише на нестратегічних товарах.