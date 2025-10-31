У Молдові обрали нового прем'єра та уряд
- Парламент Молдови затвердив новий уряд на чолі з прем'єр-міністром Александру Мунтяну, який складе присягу 1 листопада у Кишиневі.
- Мунтяну, проєвропейський економіст, планує продовжити курс на євроінтеграцію та економічні реформи, зосереджуючи увагу на стабільності, боротьбі з корупцією та умовах для інвесторів.
Парламент Молдови затвердив новий склад уряду, який очолив прем’єр-міністр Александру Мунтяну. Церемонія складання присяги відбудеться 1 листопада у президентській адміністрації в Кишиневі.
У церемонії візьмуть участь президентка країни Мая Санду та голова парламенту Ігор Гросу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Deschide та Reuters.
Що відомо про новий уряд Молдови?
Офіційно уряд приступить до роботи після церемонії, що розпочнеться о 10:00 у президентській резиденції в Кишиневі. У ній візьмуть участь Мая Санду та голова парламенту Ігор Гросу.
Новий кабінет отримав підтримку 55 депутатів. Після складання присяги члени уряду одразу розпочнуть виконання своїх обов’язків.
Reuters зазначає, що Александру Мунтяну – проєвропейський економіст, який раніше не обіймав державних посад. До призначення він понад два десятиліття працював у фінансовій сфері за кордоном і заснував власну інвестиційну компанію.
Новий прем’єр заявив, що продовжить курс попереднього уряду на євроінтеграцію та реалізацію економічних реформ. Серед головних пріоритетів він назвав забезпечення стабільності, боротьбу з корупцією та покращення умов для інвесторів.
Призначення Мунтяну сталося після відставки попереднього кабінету, який пішов через політичні розбіжності. Формування нового уряду розглядають як спробу посилити довіру до проєвропейського курсу країни напередодні подальших переговорів з ЄС.
Склад нового уряду Мунтяну / Alexandru Munteanu у Facebook
Що відомо про Мунтяну, і який його зв'язок з Україною?
61-річний економіст і підприємець народився у Кишиневі. Він здобував освіту в Московському державному університеті та Колумбійському університеті.
Мунтяну заснував інвестиційну компанію 4i Capital Partners, яка працює в Молдові, Україні та Білорусі.
Новопризначений прем'єр-міністр раніше працював у Національному банку Молдови, банку Crédit Lyonnais у Парижі та 10 років у Світовому банку, де відповідав за проєкти в Африці й на Близькому Сході.
Останні 20 років він жив в Україні, а після початку російської агресії 2022 року переїхав до Бухареста.