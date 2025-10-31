В Молдове избрали нового премьера и правительство

Парламент Молдовы утвердил новый состав правительства, которое возглавил премьер-министр Александру Мунтяну. Церемония принесения присяги состоится 1 ноября в президентской администрации в Кишиневе.

В церемонии примут участие президент страны Майя Санду и председатель парламента Игорь Гросу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Deschide и Reuters.

Смотрите также Мужчина, который 20 лет жил в Украине, станет премьером Молдовы: Санду объяснила, почему именно он

Что известно о новом правительстве Молдовы?

Официально правительство приступит к работе после церемонии, что начнется в 10:00 в президентской резиденции в Кишиневе. В ней примут участие Майя Санду и председатель парламента Игорь Гросу.

Новый кабинет получил поддержку 55 депутатов. После принятия присяги члены правительства сразу приступят к выполнению своих обязанностей.

Reuters отмечает, что Александру Мунтяну – проевропейский экономист, который ранее не занимал государственных должностей. До назначения он более двух десятилетий работал в финансовой сфере за рубежом и основал собственную инвестиционную компанию.

Новый премьер заявил, что продолжит курс предыдущего правительства на евроинтеграцию и реализацию экономических реформ. Среди главных приоритетов он назвал обеспечение стабильности, борьбу с коррупцией и улучшение условий для инвесторов.

Назначение Мунтяну произошло после отставки предыдущего кабинета, который ушел из-за политических разногласий. Формирование нового правительства рассматривают как попытку усилить доверие к проевропейскому курсу страны накануне дальнейших переговоров с ЕС.



Состав нового правительства Мунтяну / Alexandru Munteanu в Facebook

Что известно о Мунтяне, и какова его связь с Украиной?